Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama!
Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklamalar geldi. Siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi.
Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu “Başrolde hep Ali Palabıyık var. Maçı resmen Fenerbahçe’ye vermek için elinden geleni yaptı ve başardı. Bunun adı resmen emek hırsızlığı. Kasti olarak aleyhimize kararlar verdi” dedi.
Derbi sonrası canı yanan Beşiktaş’tan sıcağı sıcağına açıklama gelmemişti. Ki galip gelen Fenerbahçe yönetimi bile çıkıp “Beşiktaş’tan en az 2 oyuncu daha atılmalıydı” ifadesini kullanmıştı. Bir günlük sakinleşmenin ardından dün resmî ağızdan hakem ve derbi değerlendirmesi geldi ama haliyle içerik sakin ve yumuşak değildi. Türk futbolunda genelde derbiler sonrası alıştığımız ve maalesef klasik hâline gelen söylemler tekrar etti. 3 oyuncusu kırmızı gören, hocası atılan ve 3 puan kaybeden siyah-beyazlılarda söz hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndaydı. İşte açıklamaları:
Ne ilginçtir ki geçen sene de bu sene de başrolde Ali Palabıyık var. Maçtan önce tek isteğimiz hakemin konuşulmayacağı bir mücadele olmasıydı ama tüm dünyanın gördüğü gibi Ali Palabıyık’tan başka konuşulan bir şey yok. Maçı değerlendirecek, analizini yapacak bir durum yok ortada. İyi başladığımız bir karşılaşmaydı ama Ali Palabıyık yön verme işine başlayınca ortada maçlık bir durum kalmadı zaten. Resmen emek hırsızlığı yaptı, kasti olarak aleyhimize kararlar verdi. Kırmızı kartlar, verilmeyen penaltılar, verilen komik fauller. Açıkçası diyecek bir şey bulamıyorum. Tüm Türkiye hatta tüm dünya gördü maçta yaşananları. İnanılmaz ve skandal bir hakem yönetimi.
Herkes biliyor artık, Kadıköy’de yıllardır hep aynı senaryo ortaya konuluyor. Seyirci taşkınlığı, takımın ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren başlatılan ve maç içinde doruğa çıkarılan gerginlik ve alışılagelmiş hakem olayları. Hep aynı senaryo, dün (önceki) gece de öyleydi. Biz maalesef buna karşı koyamıyoruz çünkü bu tarz gerginlik oluşturma ve gerginlikten beslenme işleri bizim ahlak anlayışımıza ters. Hiç bir zaman başvurmadığımız yollar. Biz çıkıp maçını saha içinde oynamak isteyen, kazanacaksa da saha içinde oynayarak kazanmak isteyen bir kulübüz. Bu işin sonunda iki sezondur şampiyonuz ve yine biz şampiyon olacağız; gerginlikten beslenenler de gerginlikleriyle kalacaklar.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında Porto’yu deplasmanda deviren Beşiktaş yarın Almanya’nın Leipzig takımını misafir edecek. Derbide ağır yara alan ve psikolojik olarak etkilenen siyah-beyazlılar hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyunculara salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, salı günü Almanya takımı Leipzig ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Maçta Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak. Karasev geçen sezon Kartal’ın 3-2’lik Napoli maçında ve 2014-15’te de UEFA Avrupa Ligi’nde Club Brugge’ye Olimpiyat Stadı’nda 3-1 yenildiği mücadelede düdük çalmıştı.
Beşiktaş’ta hukuk birim, Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu’nun açıklamalarıyla ilgili olarak harekete geçme kararı aldı. Uslu’nun Başkan Fikret Orman’a yönelik yaptığı ‘Arsen Orman’ yakıştırması (hırsız) ve Caner Erkin’in özel hayatıyla ilgili açıklamalar konusunda mahkemeye gidilecek.
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünyada gündem oldu. Başta Portekiz basını olmak üzere İngiltere, İspanya, Fransa, Hollanda ve Amerika basınında yer haberlerde oynanan futboldan çok hakem Ali Palabıyık’ın vermiş olduğu kararlar, çıkarılan 5 kırmızı kart ve atmosfer manşetlere taşındı. Ve özeti “Türkiye’de derbi izlemek farklı bir tecrübe. İstanbul takımının taraftarları çok ateşli. Bir sonraki İstanbul derbisi 22 Ekim’de Galatasaray-Fenerbahçe arasında bence yerinizi ayırtın” şeklindeydi.
Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Beşiktaş derbilerde öyle ya da böyle sakin kalamıyor. Fenerbahçe ile son 10 sezonda lig ve kupa olmak üzere 24 maç yapan Beşiktaş’ta, futbolcular toplam 13 kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar, bu 24 karşılaşmada ayrıca toplam 68 sarı kart aldı. Ve bu maçlarda 13 yenilgi, 5 galibiyet ve 6 beraberlik alındı. Son 5 sezondaki stres ise tavan yaptı. 2008-2013 arası 5 sezonluk bölümdeki 14 karşılaşmada 5 kırmızı kartla cezalandırılan Beşiktaş’a, 2013-2018 arasındaki 10 maçta ise 8 kırmızı kart çıktı.
Hakem Ali Palabıyık, tribüne gönderdiği Şenol Güneş’in küfürlerini ve Ricardo Quaresma’nın kırmızı kart sonrası kendisine yönelik yaptığı eylem ve söylemleri raporuna yazdı. Rapordan Şenol Güneş’in hareketlerinin de temsilci raporunda olduğu öğrenildi. Bu durumda Güneş’e sadece Trabzonspor maçını kapsayan değil 3 maçlık bir ceza gelmesi söz konusu.
Derbide kötü bir yönetim gösteren Ali Palabıyık ve Cem Satman perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde görevli. İki hakem, Halis Özkahya’nın yöneticeği A. Bilbao-Zorya mücadelesine gidecek. Dördüncü hakem Cem Satman, 5. hakem ise Ali Palabıyık.
Kadıköy’deki derbi sona erdi, sosyal medya devreye girdi. TT olan Ali Palabıyık’a Beşiktaşlılar’dan çok büyük tepki ve ağır eleştiri vardı. Ve Palabıyık’ın telefonu sosyal medyada yayıldı. Gece yarısına kadar binlerce küfür, hakaret ve tepki dolu mesajın gelmesi üzerine Ali Palabıyık’ın telefonunu iptal ettirdiği öğrenildi.
BU KEZ TOLERE ETMEDİ
Maçın dördüncü hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ydu. Aynı hakem geçen sezon Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa mücadelesinde de aynı göreve sahipti. O maçta Şenol Güneş ve Dirk Advocaat’a fazla tolerans göstermesi alanlarını ihlaline tepkisiz kalması eleştirilmişti. Aynı Yaşar Kemal Uğurlu, o maçtan ders almış olacak ki Kadıköy’de Şenol Güneş’in söylemini hemen kulaklıktan Ali Palabıyık’a söyledi ve tecrübeli hoca direkt tribüne gönderildi.
TRT
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