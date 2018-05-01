Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i ağlattı
Galaatsaray mağlubiyetine rağmen taraftarların tesislere koşup 'Şenol Güneş' tezahüratları yapması tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i ağlattı.
Gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli teknik adam, ekibine “Böyle bir şey kimseye nasip olmaz. Pes etmek yok” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun olaylı Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili ‘kaldığı yerden devam’ kararı vermesi nedeniyle maça çıkmama kararı alan Beşiktaş, ligde Galatasaray’a da yenilip şampiyonluk yarışında havlu attı.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; maçın öncesinde ve sonrasında ise en dikkat çeken kişi teknik direktör Şenol Güneş’ti... Yüzünden düşen bin parça olan, basın toplantısını “Konuşacak bir şeyim yok” diyerek kısa tutan tecrübeli teknik adamın bu görüntüsünden sonra sezon sonunda ayrılma ihtimalinin kuvvetlendiği yorumları yapıldı. Ancak G.Saray maçı sonrasında taraftarların Ümraniye’de takımı meşalelerle karşılaması ve ‘Şenol Güneş’ tezahüratları yapılması tecrübeli teknik adamı oldukça etkiledi.
Gözyaşları akan Şenol Güneş’in bu olağanüstü destek sonrası tesiste yardımcıları ve oyuncularıyla bir görüşme yaptığı öğrenildi. Güneş’in “Böyle bir taraftar, yenilgiye rağmen böyle bir karşılama herkese nasip olmaz. Maçta derin duygular içindeydim. Sıkıntılarım vardı ama bu destek sonrası içim rahatladı. Pes etmek yok. Kalan 3 maçı da kazanacağız. Üzüntüm bize yakışmayan oyundu” diyerek yeni sezon için de kalacağı yönünde sinyaller verdi.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine o gelecek!
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Atiba'nın yerine gelecek isim belli oldu.
Galatasaraylı Eren'e İsviçre'den talip çıktı
Galatasaraylı oyuncu Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip çıktı.
Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Talisca gidiyor!
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta şok! 2 oyuncu sezonu kapattı
Derbi yenilgisi ile iyice morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta 2 oyuncu sezonu kapattı.
Şenol Güneş: Söyleyeceklerimin önemi yok
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa "mecbur olduğu" için röportaj verdi.
Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasında!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasına giderek Şenol Güneş ile görüştü.