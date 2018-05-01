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Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i ağlattı

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i ağlattı.17507
  • Giriş : 01.05.2018 / 14:50:00

Beşiktaş taraftarı, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i ağlattı.

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Galaatsaray mağlubiyetine rağmen taraftarların tesislere koşup 'Şenol Güneş' tezahüratları yapması tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i ağlattı.

Gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli teknik adam, ekibine “Böyle bir şey kimseye nasip olmaz. Pes etmek yok” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun olaylı Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili ‘kaldığı yerden devam’ kararı vermesi nedeniyle maça çıkmama kararı alan Beşiktaş, ligde Galatasaray’a da yenilip şampiyonluk yarışında havlu attı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; maçın öncesinde ve sonrasında ise en dikkat çeken kişi teknik direktör Şenol Güneş’ti... Yüzünden düşen bin parça olan, basın toplantısını “Konuşacak bir şeyim yok” diyerek kısa tutan tecrübeli teknik adamın bu görüntüsünden sonra sezon sonunda ayrılma ihtimalinin kuvvetlendiği yorumları yapıldı. Ancak G.Saray maçı sonrasında taraftarların Ümraniye’de takımı meşalelerle karşılaması ve ‘Şenol Güneş’ tezahüratları yapılması tecrübeli teknik adamı oldukça etkiledi.

Gözyaşları akan Şenol Güneş’in bu olağanüstü destek sonrası tesiste yardımcıları ve oyuncularıyla bir görüşme yaptığı öğrenildi. Güneş’in “Böyle bir taraftar, yenilgiye rağmen böyle bir karşılama herkese nasip olmaz. Maçta derin duygular içindeydim. Sıkıntılarım vardı ama bu destek sonrası içim rahatladı. Pes etmek yok. Kalan 3 maçı da kazanacağız. Üzüntüm bize yakışmayan oyundu” diyerek yeni sezon için de kalacağı yönünde sinyaller verdi.

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