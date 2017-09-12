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Beşiktaş taraftarı, yönetimin yasağını deliyor

Beşiktaş taraftarı, yönetimin yasağını deliyor.35704
  • Giriş : 12.09.2017 / 17:34:00

Beşiktaş taraftarı, yönetimin koyduğu tribün yasağını deliyor.

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Beşiktaş yönetiminin 4 dilde hazırladığı 'Porto maçına gelmeyin' uyarısı işe yaralamadı. Lyon maçında taraftarların saha olayları nedeniyle 2 yıl ertelemeli men cezası alan Beşiktaşlılar Porto maçına gidiyor.

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon deplasmanında oynadığı karşılaşmada taraftar olayları yaşanmıştı. UEFA, bu durumdan dolayı iki kulübe de 2 yıl ertelemeli olarak 1 sene Avrupa Kupaları’ndan men cezası vermişti.

Bu gelişme sonrasında cezanın aktif olmaması için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda oynanacak deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı almıştı. Bu kararını resmi internet sitesinden duyuran ve Siyah-Beyazlılar’a, “Deplasmana gelmeyin” çağrısı yapan yönetimin bu isteği tam karşılık bulmadı.

Birçok Beşiktaşlı futbolsever, bu çağrıya olumlu yanıt vermesine rağmen Avrupa’da yaşayan birçok gurbetçi ile Türkiye’den yüzlerce taraftarın, yarınki maç öncesinde Porto’ya akın ettiği bildirildi. Dragao Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak mücadele sırasında 51 bin kişilik statta yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarın olması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar’ın, deplasman tribünü için satış yapılmaması sebebiyle dev mücadelenin biletlere hücum ettiği ve karşılaşmayı Portekizli taraftarlarla birlikte izleyeceği belirtildi.

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