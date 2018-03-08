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Beşiktaş, Trabzonlu oyuncuyu transfer etmiş

Beşiktaş, Trabzonlu oyuncuyu transfer etmiş.17626
  • Giriş : 08.03.2018 / 09:14:00

Beşiktaş'ın Trabzonlu oyuncu Mert Çam'ı transfer ettiği ortaya çıktı.

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Trabzonspor'da 4 yıl boyunca sadece 3 dakika forma giyen oyuncu Mertcan Çam'ın Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Kartal, 15 ay sonra serbest kalacak olan ve halen 2. Lig ekibi Bandırmaspor’da oynayan 23 yaşındaki futbolcu için 885 bin dolar fesih bedeli ödeyecek. Futbolcunun alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek
   
Habertürk'ten Atilla Türker'in haberi şöyle;

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 40 gün önce çok ilginç bir transfere imza atıldığını biliyor muydunuz? Trabzonsporlu Mertcan Çam’ın, Beşiktaş’a transferi konusunda her iki kulüp arasında sözleşme imzalandı. Ancak ortada şöyle bir durum var: Mertcan Çam, Trabzonspor’da 4 yıldır profesyonel futbolcu olmasına rağmen, bu 4 yıl içinde Trabzonspor A Takımı’nın formasını sadece 3 dakika giyebildi. O da nasıl mı? Trabzonspor’un 3 yıl önce Sivasspor’la oynadığı ve 3-1 kazandığı maçın son 3 dakikasında. Hemen belirteyim. Mertcan için her iki kulüp arasında imzalanan sözleşme 29 Ocak 2018 tarihini taşıyor. Dediğim gibi, 40 gün önce. Biraz detay vereyim. 23 yaşında olan Mertcan’ın Trabzonspor’la olan sözleşmesi normal şartlar altında 15 ay sonra bitiyor. Ama Beşiktaş, Mertcan’ı bu sezon sonunda transfer edebilmek için Trabzonspor’a şimdiden yüklü bir fesih bedeli ödemeyi yazılı olarak taahhüt etti. Ne kadar mı bu miktar? Sıkı durun... 750 bin dolar... Bitmedi. Bir de KDV’si var bunun. KDV’yi de Beşiktaş verecek. Yani yüzde 18 KDV’yle birlikte bu miktar 885 bin dolar ediyor. Beşiktaş, 175’er bin dolarlık 5 eşit taksit halinde bu ödemeyi yapacak ve Mertcan yeni sezonda Beşiktaş bünyesinde olacak.

VAZGEÇME HAKKI YOK

Sözleşmede kesin hükümler var. Misal... Mertcan sakatlanırsa ya da formsuz bir görüntü ortaya koyarsa, Beşiktaş’ın vazgeçme hakkı yok. İmzalanan sözleşme çerçevesinde bu 885 bin dolar mutlaka ödenecek. Sözleşmenin süresi ve Mertcan’a ödenecek ücret ise Beşiktaş ile menajerler arasında önümüzdeki süreçte kâğıda dökülecek. Beşiktaş’ta sözleşmeler genelde 4 yıllık oluyor. Mertcan Çam’a da 500 bin Euro gibi düşük bir ücret uygun görülse bile yaklaşık 3 milyon Euro tutarında küçümsenmeyecek bir fatura ortaya çıkıyor.

Peki, bu işin içinde hangi menajerler var? Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesine bakarak söylüyorum. Mertcan Çam’ın menajeri Çağatay Korkmaz. Ama şu da var. Mertcan Çam, Şanlıurfa’da çirkin saldırıya uğradığı zaman medyaya demeç veren menajer Metin Korkmaz, “Mertcan benim futbolcum. Hakkını sonuna kadar savunacağım” şeklinde konuyu değerlendirmişti. Çağatay Korkmaz da zaten Metin Korkmaz’ın öz yeğeni. Bir parantez açayım. Metin Korkmaz, hem Beşiktaş’la hem de Trabzonspor’la doğrudan ya da dolaylı olarak uzun yıllardır iş yapıyor. Her iki kulübün bazı yöneticileriyle de medyada sık sık fotoğrafları yayınlanıyor.

16 Kasım 1995 doğumlu olan ve Trabzonspor altyapısından yetişen Mertcan Çam, 3 Temmuz 2014’te Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk 1,5 yıl Trabzonspor U21 takımının formasını giydikten sonra Şanlıurfaspor’a kiralık gönderildi. 3 ay önce çok büyük bir talihsizlik yaşadı, Şanlıurfaspor kulüp yöneticilerinin saldırısına uğradı, şehri terk etmek zorunda kaldı. 2 ay önce yine 2. ligden Bandırmaspor’a kiralık gitti. Bandırmaspor’da da ilk 2 maçta yedek kalmasına rağmen son maçlarda 11’de sahaya çıkmaya başladı. Genelde orta sahada görev yapıyor.

HİÇ BONSERVİS ÖDENMEDİ

Trabzon’da yetişen Mertcan için şu ana kadar hiç bonservis ödenmedi. İki yıl Ş.Urfa’da kiralık oynayan futbolcu, bu devre arasında Bandırma’ya gönderildi.

CEVAP ARAYAN SORULAR

- Sözleşmede yer alan 885 bin dolar tutarındaki 5 adet çek, Trabzonspor’a şimdiden verildi mi? Ve Trabzonspor tarafından da bir faktoring şirketine kırdırıldı mı?

- Mertcan Çam’ın sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, Beşiktaş niçin bu süreyi beklemeye gerek duymadı?

- Trabzonspor’da forma şansı bulamayan ve 2. lig takımlarında bile bazen yedek kalan Mertcan Çam, Beşiktaş’ta hangi yöneticilerin ya da teknik adamların isteğiyle transfer edilmek istendi?

- Beşiktaş ve Trabzonspor yönetiminde bu transferi bilen toplam kaç yönetici var?

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