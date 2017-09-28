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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.12794
  • Giriş : 28.09.2017 / 13:23:00

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.

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