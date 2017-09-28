Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.
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