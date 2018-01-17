Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Beşiktaş, rakibine yenilse de çeyrek finale yükselmesini bildi.
4-1'in rövanşında deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Golsüz geçen ilk 80 dakikanın ardından son bölümde gol düellosu yaşandı ve 5 dakika arayla 3 gol birden atıldı.
Beşiktaş 83'te Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçti. Lens'in sol kanattan ortaladığı topa Mustafa ceza sahasında şık bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
86. dakikada Cikalleshi'nin golüyle Osmanlıspor skoru 1-1 yaptı.
87. dakikada Mitrovic'in müdahalesiyle Aminu Umar yerde kalınca Osmanlıspor penaltı kazandı. Cikalleshi, penaltıyı gole çevirdi ve 4-1'in rövanşında takımını 2-1 öne geçirdi.
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