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Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi.25121
  • Giriş : 25.01.2018 / 13:22:00

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Vagner Love transferini bitirdi.

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Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Vagner Love ile anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un takımdan ayrılışı sonrası golcü arayan siyah-beyazlı ekip böylece aradığını bulmuş oldu.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love oldu. Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satan siyah-beyazlı yönetim, İslam Slimani ve Chicharito için İngiltere'de temaslarda bulunmuş ancak bir sonuç elde edememişti.

Daha sonra Türkiye'deki alternatiflere yönelen Beşiktaşlı idareciler, geçtiğimiz sezonun gol kralı Vagner Love'u transfer etmek için harekete geçmişti.

Siyah-beyazlılar, uzun uğraşlar sonucu Vagner Love ve kulübü Alanyaspor ile el sıkıştı.

Kapıyı 5 milyon eurodan açan Alanya ekibi, yapılan pazarlıkların ardından 3.5 milyon euroya kadar düşünce taraflar anlaşmaya vardı.

İki gündür idmanlara çıkmayan yıldız futbolunun transferinin kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

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