Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde bir sonraki turda PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı 21/22 Ağustos'ta sahasında oynayacak. Rövanş ise 28/29 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMELER
Kızılyıldız/Spartak Trnava - Salzburg/Shkendija
Karabağ/BATE - PSV
Young Boys - Astana/Dinamo Zagreb
Malmö/Vidi - Celtic/AEK
Benfica/Fenerbahçe - PAOK/Spartak Moskova
Standard Liege/Ajax - Slavia Prag/Dynamo Kiev
BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya’nın Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın play-off turundaki rakiplerini belli oldu.
Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi halinde Nordsjaelland/Partizan galibiyle oynayacak. Diğer temsilcimiz Başakşehir ise Burnley'i saf dışı bırakması halinde Olympiakos/Luzern galibiyle karşı karşıya gelecek.
Play-off karşılaşmaları 23 ve 30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Ljubljana/HJK - Kızılyıldız/Spartak Trnava
H. Beer-Sheva/APOEL - Astana/Dinamo Zagreb
Cork/Rosenborg - Salzburg/Shkendija
Legia/Dudelange - Alashkert/CFR Cluj
Spartaks Jurmala/Suduva - Celtic/AEK
Sheriff/Valur - Karabağ/BATE
Malmö/Vidi - TNS/Midtjylland
Torpedo Kutaisi/Kukes - Ludogorets/Zrinjski
Sigma/Kairat - Sevilla/Zalgiris
Slovan Bratislava/Rapid Wien - Hajduk Split/FCSB
Sarpsborg/Rijeka - Pyunik/M. Tel Aviv
Apollon/Dinamo Brest - Vitesse/Basel
Jagiellonia/Gent - Mariupol/Bordeaux
Rangers/Maribor - Ufa/Progres
Nordsjaelland/Partizan - Beşiktaş/Linz
H.Haifa/Atalanta - CSKA Sofia/Kopenhag
Dinamo Minsk/Zenit - Hibernian/Molde
Trencin/Feyenoord - Sturm/AEK Larnaca
Genk/Lech - Spartak Subotica/Brondby
Olympiakos/Luzern - Başakşehir/Burnley
Zorya/Braga - Leipzig/Craiova
ŞAMPİY10
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