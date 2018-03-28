Beşiktaş ve F.Bahçe'de oynadı, limanda yatıyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin alt yapısında oynayan ve geçtiğimiz sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımına gelen genç oyuncu Mehmet Şanlı limanda yatıp kalkıyor.
2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanı’nda aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapısında oynayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanı’ndan ayrılmıyor.Yakınları ve ailesi ise rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika'da Basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyorlar.
Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği Basketbol yaşantısına devam etti.
Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte Basketbol oynayan Şanlı, başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi.
Geçen sezon Bursa’nın Nilüfer takımında yer alan genç futbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullandığı için sıkıntı yaşamaya başladı ve genç basketbolcu bunalıma girdi.
Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.
Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.
Burada bir süre kalan genç basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle kendisine maaş bağlanarak ev verildi.
FANATİK
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