Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer şoku
Türkiye Futbol Federasyonu 2'inci Lig Grup ekiplerinden Bucaspor'un file bekçisi Kerem Atakan Kesgin için harekete geçen Beşiktaş ve Galasaray'da büyük bir şok yaşandı.
Futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "1 milyon 200 bin TL'ye serbest kalır" maddesinden yola çıkan menajeri devreye girerek oyuncunun bonservisini aldı.
Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan'la görüşen Atakan, menajeri kanalıyla 800 bin TL nakit para ödeyerek serbest kaldı. U19 Milli Takım'da da görev yapan 17 yaşındaki orta saha, bu sezon Buca'da 10 maça çıktı.
Bucaspor'un Atakan'la ilgili yaptığı açıklamada, "İki haftadır kulübümüzde mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini dile getiren Kerem Atakan Kesgin ile görüşmeler yapılmışsa da tüm uğraşlara rağmen kendisi gitme yönündeki iradesini ortaya koymuştur. Bu nedenle kendisi hakkında bir bonservis bedeli belirlenmiş ve kulüpte kalan alacaklarını da silmesi ile bonservis bedelinin teslim alınması sonucu sözleşme karşılıklı uzlaşı ile fesih edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kerem Atakan Kesgin, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı.
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