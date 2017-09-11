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Beşiktaş ve Konya'nın maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş ve Konya'nın maçının hakemi belli oldu.11308
  • Giriş : 11.09.2017 / 16:35:00

Beşiktaş ve Konyaspor maçını yönetecek hakemlerin adı belli oldu.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin ilk maçlarında görev alacak hakemlerin kimliği belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, C Grubu'nda yer  alan Medipol Başakşehir'in 14 Eylül Perşembe günü sahasında Bulgaristan  temsilcisi Ludogorets ile yapacağı maçta İsveç'ten Stefan Johannesson düdük  çalacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak  müsabakada Johannesson'un yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom  yapacak.

Dördüncü hakemliğini Joakim Amri Nilsson'un üstleneceği karşılaşmanın  ilave yardımcı hakemleri ise Mohammed Al-Hakim ile Kristoffer Karlsson olacak.

Atiker Konyaspor'un I Grubu'nda deplasmanda Fransa'nın Olympique  Marsilya ile yapacağı müsabakada ise Litvanya'dan hakem Gediminas Mazeika görev  yapacak.

Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda 14 Eylül Perşembe günü TSİ 22.05'te  başlayacak karşılaşmada Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis  Kazlauskas üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Dovydas Suziedelis'in yapacağı karşılaşmanın  ilave yardımcı hakemleri Donatas Rumsas ile Robertas Valikonis olacak.

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