Beşiktaş ve Konya'nın maçının hakemi belli oldu
Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin ilk maçlarında görev alacak hakemlerin kimliği belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir'in 14 Eylül Perşembe günü sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile yapacağı maçta İsveç'ten Stefan Johannesson düdük çalacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakada Johannesson'un yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom yapacak.
Dördüncü hakemliğini Joakim Amri Nilsson'un üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mohammed Al-Hakim ile Kristoffer Karlsson olacak.
Atiker Konyaspor'un I Grubu'nda deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ile yapacağı müsabakada ise Litvanya'dan hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.
Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda 14 Eylül Perşembe günü TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis Kazlauskas üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Dovydas Suziedelis'in yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Donatas Rumsas ile Robertas Valikonis olacak.
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