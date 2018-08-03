Beşiktaş, Veli Kavlak ile sözleşme feshetti
Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in kadroda görmek istemediği tecrübeli oyuncu Veli Kavlak ile sözleşme feshetti.
Veli Kavlak, siyah-beyazlı kulüpten senelik 1,7 milyon euro kazanıyordu.
TRT
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