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Beşiktaş, Veli Kavlak ile sözleşme feshetti

Beşiktaş, Veli Kavlak ile sözleşme feshetti.13517
  • Giriş : 03.08.2018 / 17:31:00

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu Veli Kavlak ile sözleşme feshetti.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in kadroda görmek istemediği tecrübeli oyuncu Veli Kavlak ile sözleşme feshetti.

Veli Kavlak, siyah-beyazlı kulüpten senelik 1,7 milyon euro kazanıyordu.

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