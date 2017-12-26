Beşiktaş Vida'yı resmen açıkladı!
Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'de top koşturan Domagoj Vida ile görüşmelerin başlatıldığını bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:
Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.
Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde Hırvat stopere Beşiktaş forması giydirdi. Bu fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, yönetim açıklamayı bugün yaptı. Yıldız oyuncuya ne kadar ücret verileceği henüz belirtilmedi.
HÜRRİYET
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