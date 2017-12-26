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Beşiktaş Vida'yı resmen açıkladı!

Beşiktaş Vida'yı resmen açıkladı!.20149
  • Giriş : 26.12.2017 / 17:56:00

Beşiktaş Kulubü, yıldız futbolcu Vida ile görüşmeye başladı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'de top koşturan Domagoj Vida ile görüşmelerin başlatıldığını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.

Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde Hırvat stopere Beşiktaş forması giydirdi. Bu fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, yönetim açıklamayı bugün yaptı. Yıldız oyuncuya ne kadar ücret verileceği henüz belirtilmedi.

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