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Beşiktaş yönetimi: Bize verilen cezalar fazla

Beşiktaş yönetimi: Bize verilen cezalar fazla.17626
  • Giriş : 10.02.2017 / 10:15:00

Dev derbide çıkan olaylara gelen cezalar Beşiktaş yönetimini kızdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldikleri maçta çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza yağdı. Cezalara ilk tepki ise Beşiktaş'tan geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklanan cezalar hakkında konuştu.

"Bir derbi oynandı. Bu derbinin arkasında Futbol ile ilgili maalesef hiçbir şey konuşulmadı. Çünkü olaylar farklı yerlere taşıdı meseleleri. Üzgünüm. Ne yazık ki cezalar, yapılan hatalar, bunlar konuşuldu. Ben daha evvel de söylediğim gibi, federasyonun kurulları var. Gereğini onlar yapacaktır. Ben kararlara saygı duymak zorundayım. Beşiktaş'a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu'na gidillecek muhtemelen."

"ZATEN İSMİNİN GEÇMESİ BİLE CEZA..."

"Metin Albayrak'a verilen cezayı söylüyorsanız, ben onu çok fazla buldum. Buralarda yöneticilik yaparken isminin ceza konusunda geçmesi bile size zaten bir cezadır. Üzücü bir olay. Bu başlı başına bir ceza."

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Beşiktaş kamuoyuna söyleyeceğim şu: Biz şampiyon olacağız. Şampiyonluğa yürüyen bir Futbol takımımız var. Bu olayları geride bırakıp, artık önümüze bakmamız gerekiyor. Artık bu olayları konuşmamamız gerekiyor. Gereken dersleri çıkarmamız gerekli.

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