Beşiktaş yönetimi: Cumhurbaşkanı aramadı
Olaylı geçen Fenerbahe derbisi sonrası TFF'nin verdiği kararı eleştirerek maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ı aradığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili haberler kulüp tarafından yalanlandı.
Beşiktaş, derbi maçı ile ilgili bugün basında yer alan iddiaların ardından bir açıklama yayımladı.
İşte o açıklama:
"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
Saygılarımızla
Beşiktaş JK"
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