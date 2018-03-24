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Beşiktaş yönetiminde Demba Ba pişmanlığı

Beşiktaş yönetiminde Demba Ba pişmanlığı.26380
  • Giriş : 24.03.2018 / 09:50:00

Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Demba Ba ile ilgili çarpıcı itiraflar geldi.

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Beşiktaş'ta oynadığı sırada taraftarın sevgilisi haline gelen ve İzmir ekibi Göztepe'ye transfer olan Demba Ba konusunda siyah-beyazlı ekip pişmanlık yaşıyor.

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde takıma katmak istedikleri ancak sakatlıktan yeni kurtulması nedeniyle tedirgin oldukları Demba Ba için flaş bir itirafta bulundu.

Demba Ba, Göztepe’de golleri sıralarken Beşiktaş’ın ara transferde büyük umutlarla renklerine kattığı Vagner Love’ın formsuzluğu gündemi meşgul ediyor.

Beşiktaşlı yöneticiler konuyla ilgili gelen soruya şu şekilde cevao verdi:

Herkes bugünkü şartlara göre konuşuyor. Ama 1.5 yıl Futbol oynamamış sakat bir oyuncuydu ve ne yapacağını hiç kimse kestiremezdi. Takım şampiyonluğa gidiyordu ve doğrudan katkı sağlayacak bir oyuncu olarak Vagner Love’un daha avantajlı olduğunu düşündük. Demba Ba’nın ortaya koyduğu performans ise gerçekten takdirlik.

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