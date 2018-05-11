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Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı

Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı.21597
  • Giriş : 11.05.2018 / 08:50:00

Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Quaresma ile ilgili kararını verdi.

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Uzun süredir Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma konusunda teklifleri erteleyen Beşiktaş yönetimi karar değiştirdi.

Siyah beyazlı ekip Çin kulüplerine, “Ciddiyseniz görüşelim” mesajı iletti.

Hem yaşlanan kadroyu gençleştirmek hem de maaş maliyetlerini düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Quaresma için altı ay önce gelen 15 milyon Euro civarındaki teklifleri Dünya Kupası sonrasına ertelemişti. Amaç ise yıldız futbolcunun Rusya'da vitrine çıkarak değerini artırmasını sağlamaktı. Ancak Fikret Orman ve ekibi, bu konudaki tavrını değiştirdi. Çinlilere menajerler aracılığı ile "İsterseniz Haziran'da görüşebiliriz" mesajı iletildi. Quaresma'nın da görüşmelere açık olduğu belirtildi.

Çinlilerin ilgisi sadece Quaresma ile sınırlı değil… Adriano ve Babel'e de Uzakdoğu'dan teklifler geldiği ancak teknik direktör Şenol Güneş'in, iki yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Everton'a giden Cenk'in yerini dolduramayan Negredo ve Love'ı göndermenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, iki oyuncu için formül arayışında… Yönetimin, Alanyaspor'a "Love'ı geri alın, yerine Emre Akbaba'yı verin" önerisinde bulunacağı belirtildi.

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