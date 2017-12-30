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Beşiktaş yönetimine Şenol Güneş'ten ret!

Beşiktaş yönetimine Şenol Güneş'ten ret!.17507
  • Giriş : 30.12.2017 / 16:05:00

Şenol Güneş, Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun kararına itiraz etti.

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Beşik Modelleri

Avrupa ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ta forma giyen golcü Cenk Tosun ile ilgili yönetim ile teknik adam Şenol Güneş ters düştü.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması beklenirken siyah beyazlı yönetimin Şenol Güneş'e önerdiği ismi tecrübeli hoca veto etti.

Ligin ilk yarısına damga vuran ve Avrupa'da piyasa yapan Cenk Tosun'un ayrılma kararının ardından yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'da ilk forvet adayının Brezilya'da forma giyen golcü olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetimin ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un yerine teknik direktör Şenol Güneş'e Palmeiras'ın 24 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Borja'yı önerdiği ancak tecrübeli teklif patronun bu isme sıcak bakmadığı belirtildi.

Güneş'in, Negredo gibi Borja'nın da pivot santrfor tarzı bir oyuncu olduğu bu nedenle kanatta da oynayabilecek tarzda bir golcü istediği öğrenildi.

Uzun süredir scout ekibiyle birlikte Brezilya'da arayışlarını sürdüren ve bu piyasaya iyi hakim olan Beşiktaş yönetiminin Borja için Palmeiras kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı ifade edildi.

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