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Beşiktaşlı Aboubakar dönmek istemiyor

Beşiktaşlı Aboubakar dönmek istemiyor.15538
  • Giriş : 04.05.2017 / 08:50:00

Başarılı futbolcu Aboubakar, Beşiktaş'ta kalma konusunda kararlı.

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Başarılı futbolcu Aboubakar, Porto'ya geri dönmek istemiyor. Ünlü oyuncu, Beşiktaş adına bonservis pazarlığını bizzat kendisi yapacak.

Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen Vincent Aboubakar takımda kalmaktan yana olduğunu bir kez daha ifade etti. Kulübüyle bir yıl sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun, “Mecbur kalırsam Porto’ya geri dönüp bir sene oynar, seneye bonservisim elimde Beşiktaş’a gelirim” diye konuştuğu öğrenildi.

Sezonun ikinci yarısında attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine çeken ve Beşiktaş Yönetimi tarafından Porto’dan bonservisinin alınmasına karar verilen Vincent Aboubakar, Portekiz kulübüne geri dönmek istemediğini bir kez daha iletti.

Porto’nun 10 milyon euroluk satış opsiyonunda indirime yanaşmaması üzerine harekete geçen Kamerunlu oyuncunun, pazarlıkları bizzat kendisinin yapacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman’ın “Finansal fair play anlaşması nedeniyle Aboubakar için 10 milyon euro ödememiz çok zor” açıklaması üzerine kolları sıvayan golcü futbolcunun menajerleri, bu rakamı aşağıya çekmek için devreye girdi.

Birkaç gün önce Aboubakar için Portekiz kulübünün nabzını tutan Beşiktaş Yönetimi’nin, 25 yaşındaki oyuncunun hiçbir yere gitmek istememesi nedeniyle olumlu izlenimler aldığı ortaya çıktı. Porto ile bir sene sözleşmesi kaldığı için Aboubakar’ı yeniden kiralama imkanı bulunmayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcunun takımda kalmak istemesini koz olarak kullanacak. Aboubakar’ın, “Mecbur kalırsam Porto’ya geri döner bir sene oynar, bonservisim elimde giderim Beşiktaş’a” dediği ve siyah-beyazlıların bonservis bedelini aşağı çekmek için yoğun çaba harcayacağı ifade edildi.

Beşiktaş Yönetimi ile de bir görüşme yapan Aboubakar’ın, Avrupa’nın köklü kulüplerinden teklif gelmediği sürece siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemediğini söylediği vurgulandı. Kulüpten sızan haberlere göre Beşiktaş’ın bu oyuncu için 5 milyon euro peşin olarak bonservis vermeyi teklif ettiği bildirildi.

15: Beşiktaş formasını 33 resmi maçta giyen Vincent Aboubakar rakip fileleri 15 kez sallarken, 2 kez de asist yaptı.

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