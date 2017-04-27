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Beşiktaşlı Aboubakar idmanda korkuttu

Beşiktaşlı Aboubakar idmanda korkuttu.27700
  • Giriş : 27.04.2017 / 17:39:00

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, idmanda sakatlık tehlikesi geçirdi.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antremanda başarılı futbolcu Aboubakar'ın sol ayak bileği burkuldu. Takım arkadaşlarını korkutan Aboubakar'ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlılarda İkinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği ve teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ve ısınma hareketleri ile başlayan idman pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.İkinci bölümde taktik çift kale maçın ardından şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

Çift kale maç esnasında sol ayak bileği burkulan Aboubakar idmanı yarıda bırakmak zorunda kalırken tedbir amaçlı idmandan çıkan Kamerunlu golcünün önemli bir durumunun olmadığı aktarıldı. Atiba ve Talisca takımla çalışırken Fabricio salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı. Beşiktaş M.Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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