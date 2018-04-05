Beşiktaşlı Anderson Talisca teklifi reddetti
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren oyuncu Anderson Talisca, İspanyol kulübünden gelen teklifi reddetti.
İspanyol kulübünden gelen teklifi duyan sambacı, "İspanya'da Real Madrid ve Barcelona etkisi var. Valencia'ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Beşiktaş'ta mutluyum" dedi.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre; İspanya'nın Valencia Kulübü, bonservisi Benfica'da bulunan Talisca'ya talip oldu. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu 31 Mayıs'a kadar geçerli. Kartal bu tarihe kadar 21 milyon euroyu Portekiz ekibine öderse, Brezilyalı yıldızın tapusunu alabilecek. Avrupa'nın birçok kulübü Talisca'yı isterken Brezilyalı yıldız, Valencia'ya sıcak bakmıyor. Bunun nedeni ise La Liga'daki büyük Real Madrid ve Barcelona etkisi. Şampiyonluk mücadelesi, istisnalar olsa da genelde bu iki ekip arasında geçiyor.
Talisca, menajeriyle yaptığı konuşmada, "İspanya Ligi'ni seviyorum ama Valencia'ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Orada Real Madrid ve Barcelona var. Bu iki takımı geride bırakmak neredeyse imkansız. Oraya gidip sıradan bir mücadele vermek istemiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. 31 Mayıs'a kadar bekleyelim. Beşiktaş opsiyonumu kullanırsa burada kalmak istiyorum. Sonrasında Dünya Kupası'nda kendimi göstermeliyim. Ondan sonra gelebilecek tekliflere bakarız. Beşiktaş'ın çıkarlarına uyan bir teklif gelirse giderim" dedi.
Bunun üzerine Talisca ve menajeri beklemeye geçti. Brezilyalı yıldız, Valencia'ya sıcak bakmıyor. İngiltere'den de bazı teklifler aldı ama bunlar da Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımlardan değildi. Yıldız orta saha oyuncusu, hangi lige giderse gitsin şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almak istiyor. Avrupa'nın elit kulüplerinden teklif gelmediği sürece adres değiştirmek istemiyor. Beşiktaş'ın planı ise onun bonservisini alıp, Dünya Kupası sonrasında gelecek tekliflere göre hareket etmek.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe'den Fikret Orman'a yeni tepki
Fenerbahçe'den Başkan Fikret Orman'a Demba Ba tepkisi geldi.
Aziz Yıldırım'a davullu-zurnalı karşılama
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.
Çalımbay'dan açıklama: Mazeretimiz kalmadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi.
Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan güzel haber
Beşiktaş'a golcü oyuncu Anderson Talisca'dan güzel haber geldi.