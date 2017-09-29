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Beşiktaşlı Atiba: Böyle taraftar dünyada yok

Beşiktaşlı Atiba: Böyle taraftar dünyada yok.15459
  • Giriş : 29.09.2017 / 08:39:00

Beşiktaşlı oyuncu Atiba Hutchinson, taraftarlar için övgü dolu sözler söyledi.

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Son şampiyon Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle taraftar olmadığını belirtti.

Beşiktaş’ın Kanadalı millî futbolcusu Atiba Hutchinson, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları 2 maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kendilerine olan güvenin arttığını söyledi. Siyah-beyazlı ekipte beşinci sezonunu geçiren Atiba, Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon ve Ticaret Müsteşarı Chris Wimmer ile 2. Kanada Eğitim Haftası etkinlikleri öncesinde bir araya geldi. Basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Leipzig maçından bahseden Atiba “Şampiyonlar Ligi’ne çok iyi başladık. Bu durum, kendimize olan güvenimizi arttırdı. Ama artık iş bitti demiyoruz. Grupta oynayacağımız 4 karşılaşmada daha var. Maç maç bakıyoruz. Şu anki hedefimiz bir sonraki müsabaka” ifadelerini kullandı.

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