Beşiktaşlı Atiba, Trabzonspor'a gidiyor
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren deneyimli oyuncu Atiba Hutchinson'un Trabzonspor'a transfer olduğu öğrenildi.
Okay Yokuşlu’nun ayrılığı sonrasında orta sahadaki boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor'a, menacerlerden Atiba Hutchinson önerisi geldi. Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının maliyet araştırmasına başladığı öğrenilirken, Ünal Karaman’ın da Atiba'ya sıcak baktığı kaydedildi.
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