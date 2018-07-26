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Beşiktaşlı Atiba, Trabzonspor'a gidiyor

Beşiktaşlı Atiba, Trabzonspor'a gidiyor.15459
  • Giriş : 26.07.2018 / 10:44:00

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Trabzonspor'a transfer oluyor.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren deneyimli oyuncu Atiba Hutchinson'un Trabzonspor'a transfer olduğu öğrenildi.

Okay Yokuşlu’nun ayrılığı sonrasında orta sahadaki boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor'a, menacerlerden Atiba Hutchinson önerisi geldi. Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının maliyet araştırmasına başladığı öğrenilirken, Ünal Karaman’ın da Atiba'ya sıcak baktığı kaydedildi.

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