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Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması

Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması.16403
  • Giriş : 06.07.2018 / 15:24:00

Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'den transfer ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Ryan Babel'den kariyeri ve muhtemel transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Babel'in açıklamaları şu şekilde:

İnsanlar biraz zeki olmalılar. Okuduğunuz şeylere inanmayın. Türkiye'de bu konularda yazılanların çoğu mantıksız. Ayrıca ben sosyal medyada paylaşım yapmayı çok seviyorum. Tamamen bununla ilgili bir durumdu paylaşımlarım. Beşiktaş'la sözleşmem devam ediyor. Kesinlikle ayrılmak gibi bir düşüncem yok.  Yeniden şampiyon olmayı çok istiyoruz. Beşiktaş'a odaklanmak istiyorum.

Diğer kulüpler bana ilgi gösteriyorlasa bu bana sadece gurur verir. Daha iyisini de yapmak isterim. Gönül ister ki bir gün yeniden bana Real Madrid'den, Barcelona'dan da teklifler gelsin. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim.

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