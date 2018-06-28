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Beşiktaşlı Babel'e Brezilya'dan teklif geldi

Beşiktaşlı Babel'e Brezilya'dan teklif geldi.16403
  • Giriş : 28.06.2018 / 16:51:00

Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'e Brezilya'dan teklif geldiği öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Ryan Babel'e Brezilya ekibi Flamengo'dan 4 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi.

Takımın önemli parçalarından biri olan Babel’i satmayı düşünmeyen siyah-beyazlı yönetim, telkife olumsuz yanıt verdi. Flamengo’nun teklifi arttırması halinde kulüpler tekrar görüşecek.

NTV

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