Beşiktaşlı Babel'e Brezilya'dan teklif geldi
Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Ryan Babel'e Brezilya ekibi Flamengo'dan 4 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi.
Takımın önemli parçalarından biri olan Babel’i satmayı düşünmeyen siyah-beyazlı yönetim, telkife olumsuz yanıt verdi. Flamengo’nun teklifi arttırması halinde kulüpler tekrar görüşecek.
NTV
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