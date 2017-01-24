Beşiktaşlı Caner Erkin düz koşulara başladı
Antalyaspor-Beşiktaş maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Caner Erkin bugün çalışmalara başladı.
Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medyadan paylaştığı videoda, Caner Erkin koşulara başladığı görülürken, yaşanan gelişme siyah beyazlılarda sevinç yaşattı.
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