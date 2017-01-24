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Beşiktaşlı Caner Erkin düz koşulara başladı

Beşiktaşlı Caner Erkin düz koşulara başladı.21287
  • Giriş : 24.01.2017 / 15:15:00

Beşiktaş'a güzel haber geldi. Caner Erkin düz koşulara başladı.

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Antalyaspor-Beşiktaş maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Caner Erkin bugün çalışmalara başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medyadan paylaştığı videoda, Caner Erkin koşulara başladığı görülürken, yaşanan gelişme siyah beyazlılarda sevinç yaşattı.

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