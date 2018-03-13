Beşiktaşlı Caner Erkin'e hapis cezası istendi
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'e hapis cezası verildi.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Erkin’in hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan’a küfür etmediğini söylediği öğrenildi.
Savcılık, Erkin’in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Erkin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Güneş: Bu maç öyle olsun istemiyoruz!
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Bayern maçı öncesi açıklama yaptı.
Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi
Eski G.Saraylı Melo Fenerbahçe'ye küfür etti
Eski Galatasaraylı oyuncu Felipe Melo, Fenerbahçe'ye küfür etti.
Flaş! Brezilya'dan Talisca'ya davet geldi!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'ya Brezilya'dan davet geldi.
Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı
PAOK Başkanının skandalının ardından Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı.
F.Bahçe uçağı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
Fenerbahçe taraftarını taşıyan uçak bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.