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Beşiktaşlı Caner Erkin'e hapis cezası istendi

Beşiktaşlı Caner Erkin'e hapis cezası istendi.21287
  • Giriş : 13.03.2018 / 16:16:00

Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'e hapis cezası istendi.

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Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'e hapis cezası verildi.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Erkin’in hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan’a küfür etmediğini söylediği öğrenildi.

Savcılık, Erkin’in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Erkin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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