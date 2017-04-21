Beşiktaşlı Caner Erkin gözyaşlarını tutamadı
Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen, dün akşam oynanan mücadelede ilk 18'de yer alan Caner Erkin, takımının penaltılarda kaybettiği maç sonrası gözayaşlarına hakim olamadı.
Taraftarlar yedekler arasında bulunan Caner’i maç öncesi tribünlere çağırarak moral verdi. Penaltı atışlarında Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar çok büyük bir heyecan yaşarken, Caner ayakta bile duramadı, tur gidince gözyaşlarını tutamadı
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