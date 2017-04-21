Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı Caner Erkin gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaşlı Caner Erkin gözyaşlarını tutamadı.14789
  • Giriş : 21.04.2017 / 09:09:00

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, maç bitiminde gözyaşlarını tutamadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen, dün akşam oynanan mücadelede ilk 18'de yer alan Caner Erkin, takımının penaltılarda kaybettiği maç sonrası gözayaşlarına hakim olamadı.


Taraftarlar yedekler arasında bulunan Caner’i maç öncesi tribünlere çağırarak moral verdi. Penaltı atışlarında Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar çok büyük bir heyecan yaşarken, Caner ayakta bile duramadı, tur gidince gözyaşlarını tutamadı

ŞAMPİY10

Minibüslerde yeni dönem başlıyor

İbadi: O bayrakları indirin!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz

Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon kalanında son zamanlardaki iddialarla ilgili açıkla

Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi: 0-0

Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi: 0-0

Süper Lig'deki mücadelede Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi.

 

Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi

Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi

Beşiktaş-Lyon maçı sonrası Talisca'dan ilk değerlendirme geldi.

Şenol Güneş: Alnımız ak ama üzgünüz

Şenol Güneş: Alnımız ak ama üzgünüz

Beşiktaş-Lyon maçı sonrası Şenol Güneş'ten bomba açıklamalar geldi.

 

Rıdvan Dilmen: Lyon kırmızı kart görecek!

Rıdvan Dilmen: Lyon kırmızı kart görecek!

Beşiktaş-Lyon maçı hakkında Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi.

Trabzon, Burak Yılmaz için harekete geçti!

Trabzon, Burak Yılmaz için harekete geçti!

Trabzonspor, uzun zamandır peşinde olduğu Burak Yılmaz için harekete geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya