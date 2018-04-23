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Beşiktaşlı Caner Erkin sezonu kapattı

Beşiktaşlı Caner Erkin sezonu kapattı.14789
  • Giriş : 23.04.2018 / 07:44:00

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin sezonu kapattı.

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Kara Kartal'da sakatlık şoku. Dün akşam Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, Caner Erkin talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlığı nedeniyle 53. dakikada oyundan çıkan Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin sezonu kapattı. 29 yaşındaki oyuncunun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık olduğu tespit edildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederken Caner Erkin'den kötü haber geldi. Sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edilen Caner Erkin sezonu kapattı. 29 yaşındaki oyuncu sakatlığı sebebiyle 53. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bırakmıştı.

Beşiktaş Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Caner Erkin ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "E.Y. Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu; sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir" denildi.

Caner Erkin'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

SABAH

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