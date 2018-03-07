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Beşiktaşlı Caner Erkin trafik kazası geçirdi

Beşiktaşlı Caner Erkin trafik kazası geçirdi.21287
  • Giriş : 07.03.2018 / 15:26:00

Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Caner Erkin trafik kazası geçirdi.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran yetenekli oyuncu Caner Erkin'in Trafik Kazası geçirdiği öğrenildi. Caner, seyir halindeyken ticari bir taksiye çarptı.

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'a telefonla bağlanan taksi şoförü olayı şöyle anlattı:

"Caner aracıyla benim arabama vurup kaçtı. Daha sonra ben aracı başka bir yerde park halindeyken gördüm. Aracın başında bekledim. Caner ve eşi geldi. Caner'e arabama çarptığını ve rapor tutmamız gerektiğini söyledim ve polis çağırdığımı belirttim. Ama Caner'le eşi benim üzerine yürüdü. Eşi bana çok ağır küfürler etti. Caner eşine "hamilesin sen içeri gir" dedi. Sonrasında kim olduklarını bilmediğim ama korumaya benzeyen kişiler geldi. Benim üzerime yürüdü. Caner ve eşi gitti. Polisi aradım onlarda "mahkemeye ver" dedi. Ben sadece rapor tutmak istemiştim. Onlar bana "Sen para koparmaya çalışıyorsun" dedi. Kazadan kaynaklanan maddi hasarı karşılamalarını istemiyorum. Benim gururum kırıldı. Onlardan özür bekliyorum."

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