Beşiktaşlı Caner Erkin trafik kazası geçirdi
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran yetenekli oyuncu Caner Erkin'in Trafik Kazası geçirdiği öğrenildi. Caner, seyir halindeyken ticari bir taksiye çarptı.
Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'a telefonla bağlanan taksi şoförü olayı şöyle anlattı:
"Caner aracıyla benim arabama vurup kaçtı. Daha sonra ben aracı başka bir yerde park halindeyken gördüm. Aracın başında bekledim. Caner ve eşi geldi. Caner'e arabama çarptığını ve rapor tutmamız gerektiğini söyledim ve polis çağırdığımı belirttim. Ama Caner'le eşi benim üzerine yürüdü. Eşi bana çok ağır küfürler etti. Caner eşine "hamilesin sen içeri gir" dedi. Sonrasında kim olduklarını bilmediğim ama korumaya benzeyen kişiler geldi. Benim üzerime yürüdü. Caner ve eşi gitti. Polisi aradım onlarda "mahkemeye ver" dedi. Ben sadece rapor tutmak istemiştim. Onlar bana "Sen para koparmaya çalışıyorsun" dedi. Kazadan kaynaklanan maddi hasarı karşılamalarını istemiyorum. Benim gururum kırıldı. Onlardan özür bekliyorum."
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Talisca ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi
Beşiktaşlı golcü oyuncu Talisca ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi.
Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması
Genç teknik adam Sergen Yalçın, Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı.
İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekilme kararı aldığı öğrenildi.
Aziz Yıldırım başkanlık için aday olmayacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlık için aday olmayacağı iddia edildi.
Kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu
Akhisar mücadelesinde yer alamayan kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu.