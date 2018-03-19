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Beşiktaşlı Caner, Şenol Güneş'i çıldırttı

Beşiktaşlı Caner, Şenol Güneş'i çıldırttı.23785
  • Giriş : 19.03.2018 / 15:34:00

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin ile Şenol Güneş'in arası yine gerildi.

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Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Caner Erkin'in Başakşehir maçı öncesi Şenol Güneş'le yaşadığı olay gerilim yarattı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de görev vermediği deneyimli oyuncu, maç öncesi takımla birlikte ısınmaya çıkmadı ve yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atıp oturdu. Bunu gören Şenol Hoca, oldukça sinirlendi ve yardımcısı ile konuştu. Daha sonra uyarılan Caner, sahaya yöneldi.

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