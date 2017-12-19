Beşiktaşlı Cenk Tosun'a 13 kulüp talip çıktı
Avrupa'da başarısına başarı katan Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren Cenk Tosun'un peşine dünya devleri düştü.
Niyetlerinin ciddi olduğunu gösteren İngilizler'in devre arası için bu transferi düşündüklerini söyledikleri belirtildi.
Baba Tosun'un ise Tottenham ve Everton'a şunları söylediği öğrenildi:
"Cenk'in kulübüyle sözleşmesi sürüyor. Bizim bir sıkıntımız yok. Beşiktaş 'Git' derse gideriz, yoksa kalırız."
"Bu işi kulüp ile görüşmeniz gerek. Ancak Cenk'in tercihi İngiltere"
İşte son dönemde Cenk Tosun ile adı anılan 13 takım:
MONACO
İngilizler’in peşinde olduğu Cenk Tosun için flaş bir şekilde Monaco da devreye girdi.
Beşiktaş’ın kapısını çalan Fransızlar “Ocak ayında istiyoruz” dedi, Başkan Fikret Orman “23 milyon Euro verirseniz, bonservisini alırsınız” cevabını verdi.
KICKER: "Stuttgart, Cenk Tosun için Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edecek. Stuttgart'ın Beşiktaş'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Cenk Tosun'u kümede kalma mücadelesine dahil etmesi zor"
Dünyanın birçok ülkesinde yayın yapan ESPN, sezon başında Marcelo Guedes’i Beşiktaş’tan koparan Lyon’un bu kez Cenk Tosun’a göz diktiğini duyurdu.
Yapılan haberde, Lyon scout ekiplerinin, Hollanda temsilcisi Ajax’ta forma giyen 20 yaşındaki Donny Van de Beek ile Cenk Tosun’u mercek altına aldığı bildirildi.
Scout ekibinin raporunda Cenk için, “Güçlüdür. Kaleye doğrudan gider. Farklı özellikleriyle değişik taktik sistemlerine uyar. Rakipleri koşturur ve yorar. Ceza sahası içinde her zaman tehlikelidir” tanımları var.
Transfer haberleri 18 Aralık- Beşiktaşlı Cenk Tosun ile 13 takım ilgileniyor
MİLAN
DORTMUND
NAPOLİ
SEVILLA
NEWCASTLE
EVERTON
TOTTENHAM
WEST HAM UNITED
WOLFSBURG
CRYSTAL PALACE
SPORX
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