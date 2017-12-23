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Beşiktaşlı Cenk Tosun piyasayı altüst etti

Beşiktaşlı Cenk Tosun piyasayı altüst etti.19940
  • Giriş : 23.12.2017 / 13:47:00

Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Cenk Tosun piyasayı altüst etti.

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Avrupa'da tozu dumana katan Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Cenk Tosun'a şimdi de 35 milyon avro değer biçiliyor.

Son dönemde ekonomi dünyasında büyük çalkantılar oluşturan Dijital Para Piyasası "coin"lerdeki değer artışına benzer bir prim de Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’dan geldi.

Sezon başında Beşiktaş’tan 10 milyon avroya Crystal Palace’a transfer olmak üzereyken, işlemlerin yetişmemesi üzerine elde kalan Cenk Tosun, gösterdiği performansla değerini neredeyse 4’e katladı.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde gösterdiği başarılı performansında büyük katkısı bulunan Cenk, dünya gündemine oturdu, pazarda sürekli fiyatı yükselen bir mücevhere dönüştü.

Beşiktaş yönetiminin de uyguladığı doğru strateji sayesinde her geçen gün alıcıları çoğalan yıldız golcü için Crystal Palace ve Newcastle United fiyatı 12 milyon avro düzeyine kadar çıkarttı. Daha sonra devreye giren Juventus 15 milyon avroluk bir sözlü teklifte bulundu.

Ancak Başkan Fikret Orman "30 milyon pounddan 1 kuruş aşağıya olmaz" diyerek kafasındaki rakamı ortaya koydu. Orman gelen teklifleri geri çevirdi, Cenk’in kulüpte kalmasından yana olduğunu sürekli yineledi.

STUTTGART’IN GÜCÜ ALMAYA YETMEDİ

Cenk Tosun’a talip olan Stuttgart’ın menajeri, "İstiyoruz ama o kadar paramız yok" diyerek Cenk’in ulaşılmazlığını ortaya koydu. Bu açıklamadan bir gün sonra da Crystal Palace’ın Hocası Roy Hodgson, "Cenk’i istiyoruz ama böyle bir hayale inanamam" ifadesini kullandı. Dün de İngiliz basınında Cenk Tosun için 35 milyon avro fiyat telaffuz edilmeye başlandı.

Daily Mail, "Beşiktaş, Tosun için en az 35 milyon avro istiyor. Tottenham, Everton, Manchester City ve Juventus alıcı. Taliplerinin bu kadar çok ve zengin olması fiyatını yükseltiyor" diye yazdı. Bu yorum son dönemde kazandığı değerle ekonomi dünyasına damga vuran Bitcoin'i akıllara getirdi.

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