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Beşiktaşlı futbolcu çapkınlık turuna çıktı

Beşiktaşlı futbolcu çapkınlık turuna çıktı.13696
  • Giriş : 27.04.2017 / 09:14:00

Beşiktaşlı futbolcu Babel, çapkınlık turunda fena yakalandı.

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Beşiktaş'ta top koşturan evli ve 3 çocuk babası Ryan Babel, önceki gece kumral bir güzel ile basın mensuplarına yakalandı.

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre Akaretler’deki Beşiktaş Plaza’nın restoran katında kumral bir güzelle baş başa yemek yiyen futbolcu, çıkışta flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı.

Yüzü asılan Babel, arkasına gizlenen güzelle birlikte hızla otomobiline bindi.

Eliyle yüzünü gizleyen kumral güzel, bozuk Türkçe’siyle basın mensuplarına, “Çekmeyin. Bu fotoğrafları hiçbir yerde kullanamazsınız” diyerek çıkıştı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..

Keyfi kaçan Hollandalı yıldız ise muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini koruyup gaza basarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.

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