Beşiktaşlı futbolcu çapkınlık turuna çıktı
Beşiktaş'ta top koşturan evli ve 3 çocuk babası Ryan Babel, önceki gece kumral bir güzel ile basın mensuplarına yakalandı.
HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre Akaretler’deki Beşiktaş Plaza’nın restoran katında kumral bir güzelle baş başa yemek yiyen futbolcu, çıkışta flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı.
Yüzü asılan Babel, arkasına gizlenen güzelle birlikte hızla otomobiline bindi.
Eliyle yüzünü gizleyen kumral güzel, bozuk Türkçe’siyle basın mensuplarına, “Çekmeyin. Bu fotoğrafları hiçbir yerde kullanamazsınız” diyerek çıkıştı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..
Keyfi kaçan Hollandalı yıldız ise muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini koruyup gaza basarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 2. teklif!
Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'e ikinci kez sözleşme teklifi sundu.
Trabzonspor Tolgay transferini rafa kaldırdı
Trabzonspor yönetimi, Tolgay Arslan transferini rafa kaldırdı.
Beşiktaş'tan flaş Mario Gomez açıklaması
Spor Bakanı'ndan Fenerbahçe'ye mesaj
Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Fenerbahçe ile ilgili mesaj yayınladı.
Chapecoense'nin maçında çirkin tezahürat!
Geçtiğimiz aylarda uçağı düşen ve oyuncularının hayatını kaybettiği Chapecoense takımı, kötü bir tez
OAKA'da kaybeden Panathinaikos'tan itiraz
OAKA'da Fenerbahçe'ye iki maçta da kaybeden Panathinaikos, Euroleague'e itiraz mektubu gönderdi.