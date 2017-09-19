Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a 20 milyon euro
Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun ile ilgili İngiliz basınında çarpıcı bir iddia yer aldı. Tottenham kulübü, Cenk için gözlemci görevlendirildi.
26 yaşındaki yıldız futbolcunun Porto maçındaki performansından etkilenen Arjantinli Teknik Direktör'ün emri üzerine harekete geçildi. İddialar yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 17,5 milyon sterlini (yaklaşık 20 milyon euro) gözden çıkardığı yönünde.
Daily Mail gazetesinde yer alan haberde yaz transfer döneminin son günlerinde Crystal Palace'tan teklif geldiği ancak Beşiktaş ödeme planını kabul etmeyince transferin gerçekleşmediği vurgulandı.
Newcastle United da Milli futbolcuyla ciddi biçimde ilgilenmişti. Cenk Tosun, Milli Takım formasıyla Hırvatistan'a karşı da 3 puanı getiren golü atmıştı. Üstün performans gösteren Milli futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana kadar Negredo'yu yedek kulübesinde tutmayı başardı.
CNNTURK
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