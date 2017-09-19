Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a 20 milyon euro

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a 20 milyon euro.19940
  • Giriş : 19.09.2017 / 16:47:00

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a 20 milyon euro teklif edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun ile ilgili İngiliz basınında çarpıcı bir iddia yer aldı. Tottenham kulübü, Cenk için gözlemci görevlendirildi.

26 yaşındaki yıldız futbolcunun Porto maçındaki performansından etkilenen Arjantinli Teknik Direktör'ün emri üzerine harekete geçildi. İddialar yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 17,5 milyon sterlini (yaklaşık 20 milyon euro) gözden çıkardığı yönünde.

Daily Mail gazetesinde yer alan haberde yaz transfer döneminin son günlerinde Crystal Palace'tan teklif geldiği ancak Beşiktaş ödeme planını kabul etmeyince transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

Newcastle United da Milli futbolcuyla ciddi biçimde ilgilenmişti. Cenk Tosun, Milli Takım formasıyla Hırvatistan'a karşı da 3 puanı getiren golü atmıştı. Üstün performans gösteren Milli futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana kadar Negredo'yu yedek kulübesinde tutmayı başardı.

CNNTURK

ABD ve Almanya ambargo uyguluyor

BM'den Myanmar açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaşlı oyuncu Lens'in fotoğrafı olay oldu

Beşiktaşlı oyuncu Lens'in fotoğrafı olay oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi olan Jeremian Lens'in fotoğrafı olay oldu.

Porto'da Aboubakar depremi yaşanıyor

Porto'da Aboubakar depremi yaşanıyor

Porto'da ünlü oyuncu Vincent Aboubakar, depremi yaşanıyor.

 

Arda iyileşti ama yine kadroya alınmadı!

Arda iyileşti ama yine kadroya alınmadı!

Arda Turan, iyileşti ama yine de Barcelona kadrosuna alınmadı.

Beşiktaşlı Quaresma 120 gün sonra gol attı

Beşiktaşlı Quaresma 120 gün sonra gol attı

Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma 120 gün sonra gol attı.

 

Alex de Souza Fenerbahçe'ye geliyor!

Alex de Souza Fenerbahçe'ye geliyor!

Efsane futbolcu Alex de Souza, eski takımı Fenerbahçe'ye geliyor.

Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş, bu akşam Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya