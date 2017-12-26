Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı futbolcu Quaresma veda etti

Beşiktaşlı futbolcu Quaresma veda etti.17158
  • Giriş : 26.12.2017 / 11:51:00

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın mesajı kafaları karıştırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftar tarafından sevilen oyuncu Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabından yazdığı mesajı kafaları karıştırdı.

Şampiyonluk kupasıyla fotoğrafını paylaşan Quaresma, "Her şey için teşekkürler" mesajını yazdı.

Portekizli'nin bu mesajı "2017'ye veda mı yoksa takımdan ayrılıyor mu?" tartışmaları yarattı. Ancak Quaresma'nın 2017 ve 2018 ifadelerini hiç kullanmaması "Ayrılıyor mu?" tartışmalarını körükledi.

NTV

12 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında

MHP, halka 'Cumhur İttifakını' anlatacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'da sakatlık şoku! 2 ay yok!

Galatasaray'da sakatlık şoku! 2 ay yok!

Son haftayı 3 puanla kurtaran Galatasaray'da yeni bir kriz patlak verdi.

Trabzonspor, Ziraat Kupası için Konya'da!

Trabzonspor, Ziraat Kupası için Konya'da!

Trabzonspor, Türkiye Ziraat Kupası maçı için Konya'ya gitti.

 

Trabzonspor'a dava açan Ersun Yanal'a tepki!

Trabzonspor'a dava açan Ersun Yanal'a tepki!

Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'a dava açtı.

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması!

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması!

Galatasaray Kulübü, basında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

 

Demba Ba'dan flaş Beşiktaş hamlesi!

Demba Ba'dan flaş Beşiktaş hamlesi!

Golcü futbolcu Demba Ba, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan flaş Ricardo Quaresma kararı!

Beşiktaş'tan flaş Ricardo Quaresma kararı!

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Quaresma ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya