Beşiktaşlı futbolcu Quaresma veda etti
Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftar tarafından sevilen oyuncu Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabından yazdığı mesajı kafaları karıştırdı.
Şampiyonluk kupasıyla fotoğrafını paylaşan Quaresma, "Her şey için teşekkürler" mesajını yazdı.
Portekizli'nin bu mesajı "2017'ye veda mı yoksa takımdan ayrılıyor mu?" tartışmaları yarattı. Ancak Quaresma'nın 2017 ve 2018 ifadelerini hiç kullanmaması "Ayrılıyor mu?" tartışmalarını körükledi.
NTV
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