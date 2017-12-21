Beşiktaşlı Gökhan Gönül'e FETÖ kazığı
15 Temmuz sonrası görevden alınan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı müdürlerin Balıkesir'de Gökhan Gönül'e imara açılacak tarlayı sattığı öğrenildi.
Milli takımının sağ beki Gökhan Gönül’ün Balıkesir Karesi İlçesi 2. Kayabey Mahallesi 898 ada 11 parsel’deki 51 bin 200 metrekarelik tarlanın 25 bin 600 metrekarelik yarı hissesi 2016 yılında Gökhan Gönül’e 7.5 milyona satıldı. Akşam gazetesinin haberine göre; Geçtiğimiz günlerde istifa eden Ahmet Edip Uğur döneminde Fırıntaş A.Ş. Genel Müdürü olan ve KHK ile görevden alınan Kazım Boztaş, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı İrfan Sarıgül ile Mali Hizmetler Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı İslam Çur’un, tarlayı ilk o dönem Balıkesirspor’da oynayan İlhan Eker’e satmak istediği öğrenildi. Gönül’ün ilgisi üzerine İrfan Sarıgül, ‘Tay Tay Kazım’ lakaplı FETÖ’cü Kazım Boztaş İstanbul’a giderek Gönül’e bir sunum yaptı. Gönül’ün tarlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Balıkesir-Çanakkale Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na sokulmadı. Şimdi belediyenin tarlayla ilgili yeni bir plan yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor
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