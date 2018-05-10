Beşiktaşlı Jeremain Lens'e Rizespor talip çıktı
Süper Lig'de mücadelesini devam ettiren Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için Beşiktaş'ta forma giyen Lens'e talip oldu.
İbrahim Üzülmez'in talip olduğu ifade edilen Lens için destek sözünün verildiği, bonservisi ile olmasa bile bir sezon kiralık olarak forma giyebileceği belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22'si Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 30 maçta forma giyen Hollandalı yıldız, 4 gol 5 asistle oynayarak beklentilerin altında kaldı.
ASPOR
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