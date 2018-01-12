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Beşiktaşlı kaleci Boyko yurt dışına gitti!

Beşiktaşlı kaleci Boyko yurt dışına gitti!.17372
  • Giriş : 12.01.2018 / 17:09:00

Beşiktaşlı kaleci Denys Boyko, havalimanında basının sorularını yanıtladı.

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Beşiktaşlı kaleci Denys Boyko, havalimanında görüntülendi. Gazetecilerin 'Takımdan ayrılacak mısınız?' sorusuna tatile gideceği yanıtını verdi.

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