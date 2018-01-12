Beşiktaşlı kaleci Boyko yurt dışına gitti!
Beşiktaşlı kaleci Denys Boyko, havalimanında görüntülendi. Gazetecilerin 'Takımdan ayrılacak mısınız?' sorusuna tatile gideceği yanıtını verdi.
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