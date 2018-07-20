Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı kaleci Fabri o takımla anlaştı

Beşiktaşlı kaleci Fabri o takımla anlaştı.20780
  • Giriş : 20.07.2018 / 17:34:00

Beşiktaşlı kaleci Fabri, Premier Lig ekibi Fulham ile anlaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabri'nin Premier Lig ekibi Fulham ile anlaşmaya vardığı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

Beşiktaş'ta Fabri dönemi kapanıyor. 2 sezondur Siyah-Beyazlı ekibin forması giyen İspanyol kaleci, Premier Lig'in yolunu tutuyor.

Sky Sports'ta yer alan son dakika gelimesine göre; bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham, 30 yaşındaki kalecinin transferi konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya çok yakın.

Haberde, Beşiktaş'a ödenecek bonservis konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmezken, deneyimli eldivenin kadroda yer alan bir diğer kaleci Marcus Betinelli ile rekabete gireceği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Fabri için Fulham'ın bonservis bedeli olarak 6 milyon Euro ödeyeceği tahmin ediliyor.

FANATİK

Man Adası delilleri hukuka aykırı bulundu

Dolmabahçe'de yol çöktü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber geldi

Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber geldi

Galatasaray Kulübü'ne UEFA'dan güzel haber nihayet geldi.

Emre Mor'dan Galatasaray açıklaması

Emre Mor'dan Galatasaray açıklaması

Emre Mor'dan Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması geldi

Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması geldi

Eski başkan Aziz Yıldırım'dan borç iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Orman: Teklifler var ama şu an idmanda

Orman: Teklifler var ama şu an idmanda

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fabri ile ilgili açıklama yaptı.

 

Arda Turan'ın 4 milyon euroya kadar düştü

Arda Turan'ın 4 milyon euroya kadar düştü

Golcü oyuncu Arda Turan'ın 4 milyon euroya kadar düştü.

David Ospina, Beşiktaş'a imza atmak üzere

David Ospina, Beşiktaş'a imza atmak üzere

Golcü oyuncu David Ospina, Beşiktaş ile imza atmak üzere.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya