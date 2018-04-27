Beşiktaşlı kaleci Fabri takımdan ayrılıyor mu?
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabri'ye İspanyol kulüplerinden Celta Vigo ve Espanyol'un talip çıktığı öğrenildi.
Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli eldivenin, Beşiktaşla henüz yeni mukavele konusunda görüşmediği biliniyor. Siyah- Beyazlılar’ın ligde oynadığı bütün maçlarda kaleyi koruyan 30 yaşındaki Fabri’nin geleceği lig bitiminde netlik kazanacak.
FANATİK
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