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Beşiktaşlı kaleci Fabri takımdan ayrılıyor mu?

Beşiktaşlı kaleci Fabri takımdan ayrılıyor mu?.20780
  • Giriş : 27.04.2018 / 11:50:00

Beşiktaşlı file bekçisi Fabri'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabri'ye İspanyol kulüplerinden Celta Vigo ve Espanyol'un talip çıktığı öğrenildi.

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli eldivenin, Beşiktaşla henüz yeni mukavele konusunda görüşmediği biliniyor. Siyah- Beyazlılar’ın ligde oynadığı bütün maçlarda kaleyi koruyan 30 yaşındaki Fabri’nin geleceği lig bitiminde netlik kazanacak.

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