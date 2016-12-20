Beşiktaşlı kaleci otobüsün bagajında geldi
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bolu'ya gelen Beşiktaş kafilesinde ise Tolga Zengin bagajdan çıktı.
Beşiktaş, saat 20.00’deki karşılaşma için öğle saatlerinde karayoluyla Bolu’ya geldi.
Beşiktaş kafilesi, maç saatine kadar konaklayacağı Karacasu Beldesi’ndeki otel önünde siyah beyazlı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, futbolcularına yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.
Tüm futbolcuların otobüsten inmesi ardından Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ile bazı taraftarlar, çiçek vermek için kaptan Tolga Zengin’i bekledi. Otobüsün kapıları kapandıktan sonra kaptan Tolga Zengin, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıktı.
Özçağlar, ayakkabısını giyerek dışarıya çıkan Tolga Zengin’e çiçek verdi. Tolga Zengin, otel önünde kendisine çiçek hediye eden minik bir kız taraftar ile de yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesi, maç saatine kadar otelde dinlenecek
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