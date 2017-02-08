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Beşiktaşlı kaleciden F.Bahçe'ye: Şikeciler

Beşiktaşlı kaleciden F.Bahçe'ye: Şikeciler.20726
  • Giriş : 08.02.2017 / 16:51:00

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın yankıları devam ediyor.

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Ziraat Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde çıkan olaylar gündemdeki yerini koruyor. Koridorda yaşanan kavgada kaleci Tolga Zengin'in Fenerlilere 'şikeciler' diye bağırdığı iddia edildi.

Derbide Beşiktaş'ın yedek file bekçisi Tolga Zengin'in Fenerbahçelilere sözlü bir şekilde sataştığı kaydedildi. Tolga'nın Sarı-Lacivertli futbolculara, "Şikeciler" diye bağırarak tahrik ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçeli oyuncuların ise teknik heyetin uyarısıyla deneyimli kaleciye cevap vermediği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre; Kupadaki derbi sonrası her iki kulüp de birçok farklı nedenle birbirlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Fenerbahçe Yönetimi'nin şikayetlerinden biri, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında görevli olmayan kişilerin yer alması oldu. Yönetim, Siyah-Beyazlı taraftarların içeri alındığını ve bu kişilerin futbolculara saldırmak istediklerini belirterek, TFF'ye şikayette bulundu.

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