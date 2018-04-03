Beşiktaşlı kalecinin ikiz bebekleri oldu!
Beşiktaş'ta bebek heyecanı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a transfer olan genç kaleci Fabri çifte mutluluk yaşadı.Fabri, ikiz bebeklerini kucağına aldı.
Başarılı bir doğum geçiren İspanyol model çok mutlu olduklarını ve aileye yeni katılan üyelerinin sağlıklı olduğunu açıkladı. İspanyol kaleci takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.
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