Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı kalecinin ikiz bebekleri oldu!

Beşiktaşlı kalecinin ikiz bebekleri oldu!.25834
  • Giriş : 03.04.2018 / 15:54:00

Beşiktaşlı genç file bekçisi Fabri, ikiz bebeklerini kucağına aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta bebek heyecanı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a transfer olan genç kaleci Fabri çifte mutluluk yaşadı.Fabri, ikiz bebeklerini kucağına aldı.

Başarılı bir doğum geçiren İspanyol model çok mutlu olduklarını ve aileye yeni katılan üyelerinin sağlıklı olduğunu açıkladı. İspanyol kaleci takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.

TÜRKİYE

Rus lider Putin Ankara'da

HDP'den açıklama: Sonbaharda seçim var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İbrahim Hacıosmanoğlu'na hapis cezası!

İbrahim Hacıosmanoğlu'na hapis cezası!

Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hapis cezası verildi.

Eskişehirspor'da bomba Yılmaz Vural iddiası!

Eskişehirspor'da bomba Yılmaz Vural iddiası!

Eskişehirspor'un Yılmaz Vural'ı gündemine aldığı iddia edildi.

 

Golcü Mesut Özil'den o polise gönderme!

Golcü Mesut Özil'den o polise gönderme!

Golcü oyuncu Mesut Özil'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı.

Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber geldi

Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber geldi

Golcü oyuncu Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber geldi.

 

Çakar'dan Galatasaraylılara: Omurgasızlar!

Çakar'dan Galatasaraylılara: Omurgasızlar!

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray taraftarına sert sözlerle yüklendi.

Lider Galatasaray, Trabzonspor'dan rövanşı aldı!

Lider Galatasaray, Trabzonspor'dan rövanşı aldı!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya