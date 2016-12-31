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Beşiktaşlı Kerim Frei'a teklif yağıyor

Beşiktaşlı Kerim Frei'a teklif yağıyor.17787
  • Giriş : 31.12.2016 / 10:45:00

Beşiktaş'ın yetenekli futbolcusu Kerim Frei'a teklif üstüne teklif yağıyor.

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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerim Frei, gelen teklifleri reddediyor. Sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş'in gözüne gireceğine inanan genç oyuncu teklifleri değerlendirmiyor.

Geçen sezon elde ettiği şampiyonluğa ciddi katkı yapmasına karşın bu sezonun ilk yarısında teknik direktör Şenol Güneş’in güvenini kazanamayan Kerim Frei’a yurt içi ve dışından çok sayıda transfer teklifi var. Lig ve Avrupa’da fazla şans bulamayan, oynadığında ise verimli olamadığı gözlenen ancak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Kerim, gelen tekliflere rağmen Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyor.


Şenol Güneş’in gözüne gireceğine ve formayı alacağına inanan Kerim, aldığı transfer tekliflerine olumsuz yanıt veriyor. Yönetimin zaman zaman takasta kullanmayı düşündüğü genç futbolcunun bu tutumu zaman zaman yapılan planları bozsa da Kerim’in oynama arzusu yöneticileri mutlu da ediyor. Beşiktaş’ın 2013 yılında Fulham’dan yaklaşık 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Kerim’in 30 Haziran 2018’e kadar mukavelesi bulunuyor.

BU sezonun geride kalan ilk bölümünde 13 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Kerim Frei, 4 gol attı. Bunların tamamını Ziraat Türkiye Kupası’nda atan genç futbolcunun bu yılki garanti ücreti 1.1 milyon Euro.

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