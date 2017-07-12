Beşiktaşlı Marcelo Fransız takımına gidiyor
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe'ye Emre Mor şoku! O da peşinde
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Emre Mor ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Beşiktaş KAP'a bildirdi! Anlaşma feshedildi
Kara Kartal, Gökhan İnler ile sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.
Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gidiyor?
Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gideceği kesinlik kazanıyor.
Gomis isyan bayrağını açtı: Beni görmüyorlar
Galatasaray'da Drogba'nın da isyan ettiği pas konusunda Gomis'ten de tepki geldi.