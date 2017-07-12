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Beşiktaşlı Marcelo Fransız takımına gidiyor

Beşiktaşlı Marcelo Fransız takımına gidiyor.14654
  • Giriş : 12.07.2017 / 13:16:00

Beşiktaşlı Marcelo, Fransız takımına Lyon ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş'ta forma giyen başarılı futbolcu Marcelo, Fransız takımına Lyon ile anlaşma sağladı.

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