Beşiktaşlı Negredo'ya İspanya'dan talip çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından takımda istenmeyen Alvaro Negredo'ya İspanyol ekibi Aston Villa talip oldu.
Championship ekibinin İspanyol golcüyle forvet hattını güçlendirmek istediği belirtildi. Şimdiye kadar yaptığı görüşmelerde 4 milyon 350 bin Euro'luk garanti ücreti sorun olan Negredo'ya Aston Villa'nın yıllık kaç para önereceği ise merak konusu.
SABAH
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