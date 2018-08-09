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Beşiktaşlı Negredo'ya İspanya'dan talip çıktı

Beşiktaşlı Negredo'ya İspanya'dan talip çıktı.15890
  • Giriş : 09.08.2018 / 09:19:00

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Negredo'ya talip çıktı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından takımda istenmeyen Alvaro Negredo'ya İspanyol ekibi Aston Villa talip oldu.

Championship ekibinin İspanyol golcüyle forvet hattını güçlendirmek istediği belirtildi. Şimdiye kadar yaptığı görüşmelerde 4 milyon 350 bin Euro'luk garanti ücreti sorun olan Negredo'ya Aston Villa'nın yıllık kaç para önereceği ise merak konusu.

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