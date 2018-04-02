Beşiktaşlı Oğuzhan için kritik açıklama
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos'tan açıklama geldi.
Hollandalı menajer, "Milan'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" dedi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş'ten takımın yeni golcüsüne moral
Teknik adam Şenol Güneş, takımın yeni golcüsüne moral verdi.
Beşiktaş, Anderson Talisca için kararını verdi
Beşiktaş, golcü oyuncu Anderson Talisca için kararını verdi.
Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Disipline veririm
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle yaptığı sohbette sert bir uyarıda bulundu.
Fatih Terim'den kritik maç öncesi son uyarı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Trabzonspor maçı
Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli belli oldu
Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli belli oldu.
UEFA'dan Beşiktaş'a güzel haber! Kaldırıldı
UEFA, Beşiktaş'ın 5,5 milyon euroluk tedbir kararının 4 milyon euroluk kısmını kaldırdı.