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Beşiktaşlı Oğuzhan için kritik açıklama

Beşiktaşlı Oğuzhan için kritik açıklama.15852
  • Giriş : 02.04.2018 / 11:08:00

Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup ile ilgili kritik açıklama geldi.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos'tan açıklama geldi.

Hollandalı menajer, "Milan'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" dedi.

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