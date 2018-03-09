Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup İngiltere yolcusu
Beşiktaş'ta forma giyen ve dünya devlerini peşinden koşturan genç oyuncu Oğuzhan Özyakup, İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor.
Devre arasında golcü futbolcu Cenk Tosun'u Premier Lig ekibi Everton'a satan ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'la ilgili günün bomba iddiası Ada'dan geldi.
Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos ile ve ortağı Alfredo Seco'nun, İngiltere'de Rafa Benitez'le buluştuğu ve tecrübeli oyuncunun transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Radio Marca'da yer alan iddiaya göre Benitez'in; Oğuzhan ile birlikte sol açık Promes (Spartak Moskova) ve sağ bek Arias'ı da (PSV) istediği; üç oyuncu için 100 milyon sterlin'lik bir operasyon planından bahsettiği belirtildi.
Oğuzhan için de 5 milyon sterlin "ikna" (imza ücreti) ücreti ve 14 milyon sterlin'lik bir bütçe hazırladığı ifade edilirken; Benitez'in siyah-beyazlıların kaptanı için Steven Gerard rolünü düşündüğünü anlattığı, hedefinin Şampiyonalar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Liverpool gibi bir takım kurmak istediğini anlattığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin son dönemde performansında düşüş olan Oğuzhan'la yaptığı anlaşmanın detaylarını açıklamaması sıkıntı yaşatırken; bunun altında yıldız oyuncunun yerine son dönemde Tolgay Arslan'a daha fazla şans verilmesi ve bunu iyi kullandığı iddiaları yer aldı.
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