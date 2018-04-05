Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup paylaşılamıyor
Beşiktaş'ta forma giyen ve performansı ile dünya devlerinin ilgisini çeken Oğuzhan Özyakup'a İngiltere'den ikinci talip çıktı.
Beşiktaş’la yeni kontrat pazarlıkları süren Oğuzhan Özyakup’a, Everton’ın ardından Newcastle United da talip oldu. Ada ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun menaceriyle görüşüp ilk teklifini sunduğu öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup, İngiliz ekiplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Beşiktaş’la yeni sözleşme konusunda belirsizlik yaşayan 25 yaşındaki futbolcu için Everton’ın ardından Newcastle United da harekete geçti.
Ada temsilcisinin yetenekli oyuncu için menaceriyle görüşmelere başladığı bildirildi. Premier Lig ekibinin, Oğuzhan Özyakup’a istediği maaş konusunda yardımcı olabileceğini menaceri aracılığıyla ilettiği kaydedildi. Oğuzhan’ın, Beşiktaş’la sözleşme yenilemek için 2.5 milyon Euro (12.3 milyon TL) maaş, 2.5 milyon Euro da (12.3 milyon TL) imza parası istediği biliniyor. Ancak Başkan Fikret Orman’ın kaptan Oğuzhan’a imza parası vermemekte kararlı olduğu biliniyor.
Tecrübeli oyuncunun menaceri Kees Vos, Oğuzhan Özyakup’un geleceğiyle ilgili olarak geçen hafta İngiliz basınına açıklamalarda bulunmuştu. Vos, “Milan’ın Oğuzhan Özyakup’la ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia’dan da transfer teklifleri geliyor. 2 hafta içerisinde karar vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Yıldız ismin menacerinden gelen bu açıklama, Beşiktaş Yönetimi’nden tepkiyle karşılanmıştı.
FANATİK
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